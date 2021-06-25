الامارات | سلامة ولطيفة.. توأم في طريق نجومية «غولف الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة ولطيفة.. توأم في طريق نجومية «غولف الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت رياضة الغولف في الإمارات، في الفترة الأخيرة، سطوع موهبة التوأم سلامة ولطيفة الجسمي (10 سنوات)، حيث تمثلان مشروع نجمات واعدات في الغولف النسائي الإماراتي، بعد أن نجحتا منذ سن السادسة في جذب اهتمام اتحاد اللعبة، والانضمام إلى برنامج الاتحاد الرائد لاكتشاف المواهب الناشئة، لتصبحا في 2021 نواة للمنتخب الوطني تحت (13 عاماً)، الفئة المدرجة حديثاً في البطولات الخليجية والعربية.

وقالت والدة التوأم، بدور المهيري، لـ«الإمارات اليوم»: «سلامة ولطيفة تسيران على خطى شقيقيهما راشد وسلطان، نجمي منتخب الناشئين وأبطال الخليج، اللذين حققا المراكز الأولى في البطولة العربية في مصر 2019، حيث انجذبتا إلى الغولف منذ أن كانتا في السادسة، حيث كنت أصطحبهما إلى نادي خور دبي لليخوت والغولف، لمتابعة تدريبات شقيقيهما، ما شكل دافعاً لهما للانخراط التدريجي في اللعبة، حتى أصبحتا اليوم مشروع نجمتين واعدتين».

وأضافت: «منذ عام 2017 بدأت موهبتهما تبرز بشكل كبير، ونجحتا في حصد العديد من الألقاب، إذ تمتلكان في رصيدهما تسع ميداليات ملونة، سواء في بطولات الأندية أو الأكاديميات، والمدرجة تحت مظلة الاتحاد».

وأضافت: «قام اتحاد اللعبة في 2018 بضمهما إلى برنامجه الوطني الرائد لاكتشاف المواهب الناشئة، البرنامج الذي قدم على مدار سنوات طويلة أسماء باتت حالياً أسماء صعبة في المنتخب، ما مثل حجر أساس في صقل موهبتي سلامة ولطيفة، والدفع بهما للوجود في المسابقات الرسمية، والانضمام إلى تدريبات المنتخب».

واستطردت: «سطوع موهبتهما لفت أنظار العديد من المؤسسات الوطنية العملاقة، مثل (موانئ دبي العالمية)، التي استعانت بهما في المبادرات والحملات الترويجية لعلامتها التجارية العملاقة، حيث قامت في نوفمبر الماضي بإنتاج فيلم قصير، يسلط الضوء على النماذج النسائية الرائدة لإلهام الجيل المقبل من لاعبات الغولف الواعدات، خصوصاً أن (موانئ دبي) ترعى منذ 2009 بطولة عالمية، تمثل الحدث الأهم والجولة الختامية لموسمي الجولات الأوروبية و(السباق إلى دبي)، الذي يقام سنوياً على ملعب الأرض في (عقارات جميرا)».

واختتمت: «باتت سلامة ولطيفة جزءاً مهماً من الحملات الترويجية لـ(موانئ دبي العالمي)، وستظهران في مقاطع ترويجية للعلامة العالمية ضمن منصة (موانئ دبي العالمية) في معرض إكسبو العالمي بدبي 2020».

تمتلكان في رصيدهما 9 ميداليات في بطولات الأندية والأكاديميات، والمسابقات المدرجة تحت مظلة اتحاد الغولف.

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