الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يونيو 2021
كأس العرب
البحرين - الكويت 21:00
غزل المحلة - الاتحاد 21:00
أسوان - وادي دجلة 21:00
المصري - الإنتاج الحربي 23:00
الدوري العراقي
النفط - الميناء 17:45
الزوراء - نفط الوسط 22:30
أبطال آسيا
ناغويا غرامبوس - بوهانغ ستيلرز 14:00
تامبينس - أوساكا 14:00
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