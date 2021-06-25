اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يونيو 2021

كأس العرب

البحرين - الكويت 21:00

غزل المحلة - الاتحاد 21:00

أسوان - وادي دجلة 21:00

المصري - الإنتاج الحربي 23:00

الدوري العراقي

النفط - الميناء 17:45

الزوراء - نفط الوسط 22:30

أبطال آسيا

ناغويا غرامبوس - بوهانغ ستيلرز 14:00

تامبينس - أوساكا 14:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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