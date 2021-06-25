شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. زيزو يجدد للزمالك .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في التجديد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، وغلق ملف رحيله بشكل نهائي بعدما جمعت اللاعب جلسه مع مسؤولي النادي اليوم.

وعقد اللاعب جلسة خلال الساعات الماضية مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي، تم خلالها التجديد رسميا وقيام اللاعب بالتوقيع على عقده الجديد الذي يمتد مع الأبيض حتي 2025، خصوصا أن عقد اللاعب كان سينتهي بنهاية الموسم المقبل وكان يحق له التوقيع يناير المقبل.

من جانبه يعلن حسين لبيب رئيس اللجنة تفاصيل التجديد مع زيزو خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء من الاتفاق.