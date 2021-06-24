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الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري في ثالث مباريات نهائي دوري سوبر سلة

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الزمالك من تحقيق فوز مثير على منافسه الاتحاد السكندري في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر.

وانتهت المباراة بنتيجة (74/69) لصالح الفارس الأبيض، رغم سيطرة زعيم الثغر وتفوقه على الفترات الأولى.

ويعد الفوز هو الثاني لنادي الزمالك من 3 مواجهات حيث سبق للاتحاد السكندري وحقق الفوز في لقاء، ويتبقى مبارتين.

ويقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام الأفضل في 5 مواجهات، حيث يذهب اللقب للأكثر تحقيق للانتصار في المباريات.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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