شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري في ثالث مباريات نهائي دوري سوبر سلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الزمالك من تحقيق فوز مثير على منافسه الاتحاد السكندري في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر.

وانتهت المباراة بنتيجة (74/69) لصالح الفارس الأبيض، رغم سيطرة زعيم الثغر وتفوقه على الفترات الأولى.

ويعد الفوز هو الثاني لنادي الزمالك من 3 مواجهات حيث سبق للاتحاد السكندري وحقق الفوز في لقاء، ويتبقى مبارتين.

ويقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام الأفضل في 5 مواجهات، حيث يذهب اللقب للأكثر تحقيق للانتصار في المباريات.