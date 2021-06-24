شكرا لقرائتكم خبر عن خاص .. أشرف بن شرقي يحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شروطه لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وعلمت «المصري اليوم» أن أشرف بن شرقي، طلب من مسؤولي الزمالك، الحصول على مبلغ 2 مليون دولار في الموسم، من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة والذى ينتهي فى الموسم المقبل.

وطلب اللاعب الدولي المغربي الحصول 2 مليون دولار فى الموسم صافي الضرائب من أجل تجديد عقده، مبديا ترحيبه بالاستمرار ضمن صفوف القلعة البيضاء.

وسيحاول مسؤولو النادي تخفيض المبلغ إلى مليون و700 ألف دولار مع منح اللاعب إعلان فى إحدي الشركات.