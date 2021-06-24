شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تبلغ كأس العرب بخماسية في مرمى جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن منتخب فلسطين من بلوغ نهائيات بطولة كأس العرب 2021 بعد الفوز على جزر القمر بخمسة أهداف مقابل هدف في إطار الدور التمهيدي.

تقدم منتخب جزر القمر بهدف سجله جوموي موسى في الدقيقة الخامسة، فيما جاء هدف التعادل لفلسطين عن طريق ليث خروب في الدقيقة 35، وأضاف عدي الدباغ هدف التقدم في الدقيقة 37.

وعزز المهاجم تامر صيام تقدم فلسطين بإحرازه هدفين متتاليين عند الدقيقتين (56 و72)، واختتم زميله المهاجم إسلام البطران الخماسية عند الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي السد.