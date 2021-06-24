شكرا لقرائتكم خبر اعتراف إيطالي بخطورة ألابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدافع المنتخب الإيطالي جيوفاني دي لورينزو أمس «إن لاعب المنتخب النمساوي ديفيد ألابا، مهم ومميز، ولكن الفريق الذي صعد للمرة الأولى في دور الـ16 لأمم أوروبا يملك لاعبين آخرين خطيرين».

ويلتقي المنتخب الإيطالي بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، مع المنتخب النمساوي في لندن غدا بالدور الأول من الأدوار الاقصائية.

يذكر أن ألابا، الذي سينتقل من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد عقب البطولة، يلعب في الدفاع ولكن لديه الكثير من الموهبة كما أنه عادة صانع أهداف في المنتخب النمساوي أيضا.

وقال دي لورينزو عن ألابا «إنه لاعب مهم للغاية. ولكن يحب أن نراقب الفريق كله والبحث عن نقطة ضعفهم».

ويواجه المنتخب الإيطالي أول مباراة له في يورو2020 خارج روما.