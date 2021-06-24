اعتراف إيطالي بخطورة ألابا

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ويلتقي المنتخب الإيطالي بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، مع المنتخب النمساوي في لندن غدا بالدور الأول من الأدوار الاقصائية.
يذكر أن ألابا، الذي سينتقل من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد عقب البطولة، يلعب في الدفاع ولكن لديه الكثير من الموهبة كما أنه عادة صانع أهداف في المنتخب النمساوي أيضا.
وقال دي لورينزو عن ألابا «إنه لاعب مهم للغاية. ولكن يحب أن نراقب الفريق كله والبحث عن نقطة ضعفهم».
ويواجه المنتخب الإيطالي أول مباراة له في يورو2020 خارج روما.
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