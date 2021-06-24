شكرا لقرائتكم خبر إنريكي: أسكتنا المنتقدين بخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي أن منتقدي فريقه ليس لديهم ما يتحدثون بشأنه بعد الفوز الكاسح على سلوفاكيا 5/ 0 والتأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتعرض المنتخب الإسباني تحت قيادة إنريكي لهتافات استهجان من قبل الجماهير وانتقادات وسائل الإعلام بعد التعادل سلبيا مع السويد ثم التعادل 1/1 مع بولندا في إشبيلية في أول مباراتين بالبطولة.

ونال المهاجم الفارو موراتا نصيبه من الانتقادات بعد إهداره ضربة جزاء أمام سلوفاكيا، لكن الماتادور رد على هذه الانتقادات بتحقيق أكبر انتصار في البطولة حتى الآن.

وعادل المنتخب الإسباني أكبر انتصار في تاريخ كأس الأمم الأوروبية وأصبح خامس فريق في تاريخ البطولة يحقق الفوز بخمسة أهداف بعد فرنسا والدنمارك في 1984 وهولندا في 2000 والسويد في 2004.

واحتل المنتخب الإسباني المركز الثاني بالمجموعة الخامسة ليضرب موعدا مع كرواتيا بدور الـ16.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للمباراة «أعتقد أن الناس لديها الكثير من الشكاوى، لكني لا أعتقد أن هناك أي مجال للانتقادات اليوم.

سنستعد لمباراة كرواتيا بقدر كبير من الثقة وننتظر يوم الاثنين بفارغ الصبر».

وأوضح إنريكي «إنه شعور بالارتياح ليس فقط بالنسبة لي ولكن فيما يتعلق بقدراتنا على تحقيق نتائج مقنعة من خلال طريقتنا المعهودة.

«سنخوض الطريق خطوة بخطوة، لقد تحدثت عن اعتقادي بشأن ما يمكننا تحقيقه وتوقعاتنا كمنتخب وطني ولم أغير رأيي».

وختم بالقول «سعداء بأن الجماهير واللاعبين عاشوا أوقاتا طيبة. الآن حان وقت الاحتفال ولنرى إن كان بإمكاننا الذهاب بعيدا مرة أخرى».