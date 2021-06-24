طبي يورو 2020 يساند عودة الجماهير

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وشهدت بريطانيا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد في الأسابيع الأخيرة، لكن ظلت أعداد الوفيات مستقرة نسبيا، وكذلك الحال بالنسبة لأعداد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بفضل التقدم الذي تشهده البلاد فيما يتعلق بملف تطعيم المواطنين ضد العدوى.
وقال السويسري كوخ أمس «وجود البشر في الاستاد لا يعني تلقائيا زيادة المخاطر. الوضع في أوروبا لم يكن جيدا كما هو الآن، منذ فترة طويلة، حتى في إنجلترا».
وأشار إلى أن المناطق المحيطة بمانشستر وجلاسجو تعاني من مشاكل أكبر من لندن، كما نوه إلى ضرورة خضوع الجماهير لاختبارات كورونا.
وأكد كوخ أنه من السهل للغاية النظر إلى العدوى أو إلى الفعاليات والقول، هنا يكمن الخطر. ما نراه في أوروبا في الوقت الحالي يعني أن امتلاء الملاعب إلى حد معين أمر آمن.
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