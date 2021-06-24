منتخب الديوك الفرنسية يعاني أزمة دفاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشان حالة من القلق بشأن جاهزية الثنائي الدفاعي لوكاس دينييه ولوكاس هيرنانديز، حيث يستعد منتخب الديوك لخوض منافسة جديدة بأمم أوروبا (يورو 2020).

وأنهى المنتخب الفرنسي منافسات المجموعة السادسة متصدرا بفضل التعادل 2/2 أمس الأول أمام المنتخب البرتغالي، الذي تأهل هو الآخر برفقة المنتخب الألماني صاحب المركز الثاني إلى دور الـ16.

واضطر المنتخب الفرنسي لإنهاء للمباراة التي أقيمت في بودابست معتمدا على انتقال لاعب خط الوسط أدريان رابيو للعب في مركز الظهير الأيسر.

وقام ديشان باستبدال هيرنانديز مع بداية الشوط الثاني بسبب ما وصفه بمشكلة بسيطة في الركبة، كما أن لاعب بايرن ميونخ حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ36.

ولم يصمد بديله دينييه طويلا، حيث كشف ديشان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، عن أن لاعب إيفرتون يمكن الآن اعتباره خارج ما تبقى من منافسات البطولة.

وردا على طلب لتقديم تفاصيل عن اللاعبين قال ديشان للصحفيين «الأكثر إثارة للقلق هو لوكاس دينييه. لديه إصابة عضلية، شعر بشد في العضلة الخلفية. سيكون الأمر معقدا لما تبقى من مباريات».

وأضاف»ويعاني لوكاس هيرنانديز أيضا من مشكلة بسيطة، ردت ركبته قليلا. لا أريد اتخاذ أي مجازفة. لسوء الحظ في نفس المباراة خسرت جهود اللاعبين. سنرى موقف هيرنانديز في الأيام القليلة المقبلة».

واستخدم ديشان، اللاعب جول كوندي في مركز الظهير الأيمن عندما لعب بطريقة 4 - 2 - 3 - 1، ومع ذلك أوضح أن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيعتمد على هذه الطريقة في المباراة المقبلة، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره السويسري في دور الـ16.