حصة تدريبية منفردة لماجواير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خاض المدافع هاري ماجواير حصة تدريبية بمفرده أمس في ظل استعدادات المنتخب الإنجليزي للمواجهة المرتقبة أمام ألمانيا في دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وشارك ماجواير منذ البداية وحتى النهاية خلال المباراة التي تغلب فيها المنتخب الإنجليزي على نظيره التشيكي 1/ 0 أمس الأول في ختام مواجهات المجموعة الرابعة.

وسجل ماجواير ظهوره الأول بالبطولة بعد تعافيه من إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها قرب نهاية موسم 2020 /2021.

وتدرب ماجواير بمفرده أمس فيما خاض باقي اللاعبين حصة تدريبية قوية على ملعب سان جورج بارك وسط غياب ثنائي تشيلسي بن تشيلويل وماسون ماونت في ظل استمرار عزلهما بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتواصل ثنائي تشيلسي بشكل مباشر مع اللاعب الأسكتلندي بيلي جيلمور الذي تبين إصابته بفيروس كورونا بعد 3 أيام من مشاركته في المباراة أمام إنجلترا على استاد ويمبلي.