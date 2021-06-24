شكرا لقرائتكم خبر حصة تدريبية منفردة لماجواير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك ماجواير منذ البداية وحتى النهاية خلال المباراة التي تغلب فيها المنتخب الإنجليزي على نظيره التشيكي 1/ 0 أمس الأول في ختام مواجهات المجموعة الرابعة.
وسجل ماجواير ظهوره الأول بالبطولة بعد تعافيه من إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها قرب نهاية موسم 2020 /2021.
وتدرب ماجواير بمفرده أمس فيما خاض باقي اللاعبين حصة تدريبية قوية على ملعب سان جورج بارك وسط غياب ثنائي تشيلسي بن تشيلويل وماسون ماونت في ظل استمرار عزلهما بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتواصل ثنائي تشيلسي بشكل مباشر مع اللاعب الأسكتلندي بيلي جيلمور الذي تبين إصابته بفيروس كورونا بعد 3 أيام من مشاركته في المباراة أمام إنجلترا على استاد ويمبلي.
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