أفضل 10 أهداف في عيد ميلاد ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث نادي برشلونة الإسباني بالتهنئة إلى هدافه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي بمناسبة عيد ميلاده الـ34 الذي حل أمس، في الوقت الذي ما زال الغموض يحيط بمستقبله مع النادي الكاتالوني.

ميسي الذي حطم كل الأرقام القياسية خلال مسيرته المذهلة مع برشلونة، ينتهي عقده بنهاية الشهر الحالي ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد تعاقده.

واحتفى برشلونة بعيد ميلاد ميسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عرض مجموعة من أفضل 10 أهداف له، ويأمل النادي أن يكون عيد ميلاده بمثابة بشرى خير بشأن مستقبله المعلق مع النادي الكاتالوني.

ويشارك ميسي، الذي أمضى مسيرته الكروية بأكملها في صفوف برشلونة، حاليا مع المنتخب الأرجنتيني في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في البرازيل.

ويعتبر ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة كما يعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي وتضمنت مسيرته الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

وحاول ميسي الرحيل عن برشلونة العام الماضي من خلال تفعيل الشرط الجزائي في عقده الذي كان يعتقد أنه يسمح له بالرحيل، لكن النادي وقف له بالمرصاد وأجبره على البقاء.

وجاء انتخاب خوان لابورتا في منصب رئيس النادي خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو ليجدد آمال الجماهير في إمكانية بقاء ميسي مع الفريق بعد تصدره قائمة هدافي الموسم الماضي من الدوري الإسباني برصيد 30 هدفا، حيث كان ميسى يوجه الانتقادات للإدارة السابقة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو.