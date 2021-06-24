رحيل زيدان يعيد أوديجارد للريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح مارتين أوديجارد أن مستقبله القريب يكمن في البقاء مع ريال مدريد ، ليوجه ضربة موجعة، على ما يبدو، لآمال أرسنال في إتمام صفقة انتقاله.

وانتقل أوديجارد لأرسنال في صفقة موقتة في يناير الماضي بعدما عانى في المشاركة مع الفريق الأول لريال مدريد، تحت قيادة المدير الفني السابق زين الدين زيدان.

وشارك أوديجارد في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفين، وصنع هدفا وخلق 20 فرصة لزملائه بالفريق.

وذكرت تقارير أن أرسنال كان يأمل في إبرام صفقة نهائية، ولكن رحيل زيدان وعودة كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق يبدو أنه وضع حدا لهذا الاحتمال، حيث إن أوديجارد بصدد العودة لتدريبات الريال.

وقال أوديجار «الوضع هو أنني لاعب في ريال مدريد، وسأعود إلى هناك. كان ريال مدريد واضحا بأنهم يريدون عودتي. لذلك سيكون الوقت قد حان للعودة عندما تبدأ التدريبات مرة أخرى».

وتعاقد الريال مع أوديجارد كشاب موهوب في 2015 ولكن حتى الآن لم يحجز مقعدا أساسا في الفريق الأول، وأعير إلى الدوري الهولندي مع هيرينفين وفيتيسه.

وبدأ أوديجارد يظهر موهبته في الدوري الإسباني مع ريال سوسيداد في موسم 2019 / 2020، وهي الفترة التي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 أهداف من 31 مباراة شارك بها.

هذا الأداء جعل الريال يبقي على خدماته في البداية كجزء من الفريق الأول، ولكنه شارك فقط في 7 مباريات بالدوري قبل أن ينضم لأرسنال.