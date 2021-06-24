شكرا لقرائتكم خبر بنزيمة: جميعهم انتظروا عودة أهدافي مع المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشعر كريم بنزيمة بأن الجميع كان ينتظر لحظة عودته للتسجيل مع المنتخب الفرنسي حتى تحقق ذلك بهدفيه في شباك البرتغال خلال تعادل الفريقين 2/2 أمس الأول في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة السادسة بفضل هدفي بنزيمة في الوقت الذي سجل فيه كريستيانو رونالدو هدفي البرتغال ليعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على مستوى المنتخبات الوطنية برصيد 109 أهداف.

وسجل بنزيمة هدفيه الـ28 والـ29 مع الديوك الفرنسية ليعود إلى التسجيل بعد قرابة 6 أعوام من الغياب، وتحديدا عندما سجل هدفين خلال المباراة الودية أمام أرمينيا في أكتوبر 2015 حيث ابتعد طويلا عن صفوف المنتخب قبل أن يتم الاعتماد عليه مجددا خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الأوروبية.

وقال بنزيمة عقب اللقاء على ملعب بوشكاش «هناك الكثير من مشاعر الفرح والفخر، أعتقد أن الجميع كان ينتظر هذه اللحظة».

وأضاف «كانت هناك ضغوط على كاهلي من شتى أنحاء البلاد، لكني لاعب محترف، أحتاج إلى الضغوط أيضا».

وأشار «كان من الرائع التسجيل والتأهل مع فريقي ريال مدريد الذي اعتدت على التسجيل معه، لكني أردت التسجيل للمنتخب، لأني أدرك أن الأهداف مهمة للغاية في هذه المسابقة».