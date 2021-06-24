ويمبلدون: النمسوي دومينيك تيم ينسحب لإصابة في المعصم

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لندن: أعلن النمسوي دومينيك تيم، المصنّف خامساً عالمياً، عبر حسابه على موقع "تويتر" الخميس انسحابه من بطولة ويمبلدون في كرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بسبب إصابة في معصمه.

ويأتي قرار تيم، الذي يمر بفترة صعبة منذ فوزه ببطولة أميركا المفتوحة في أيلول/سبتمبر 2020، بالانسحاب بعدما سقط في فخ الاصابة هذا الأسبوع خلال دورة مايوركا الاسبانية.

وكان النمسوي أعلن في 18 الشهر الحالي عدم مشاركته في مسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تنطلق في 23 تموز/يوليو المقبل.

وقال اللاعب البالغ 27 عاماً غير المتخصص في الملاعب العشبية "يؤسفني أن أضطر للانسحاب من الدورات الثلاث التالية التي كانت مدرجة في جدول مشاركاتي، وهي ويمبلدون وهامبورغ وغشتاد".

وبات تيم ثاني لاعب من بين المصنفين العشرة الأوائل ينسحب من ويمبلدون، التي تنطلق الاثنين، بعد الإسباني "الماتادور" رافايل نادال الذي قرر أيضاً عدم خوض غمار الألعاب الأولمبية.