نبيه: أغلقنا صفحة الكأس.. ونركز على حصد نقاط مباراة المقاصة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدرب العام لفريق الزمالك، أسامة نبيه، إن فريقه أغلق صفة الفوز أمام المقاصة في بطولة الكأس ويركز في المباراة التي ستجمعهما في الدوري.

وحقق الزمالك الفوز على مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في مباراة ربع نهائي كأس مصر التي أقيمت على استاد الجيش في مدينة السويس ليضرب موعدًا أمام نظيره أسوان في دور نصف النهائي.

وأشار نبيه، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للزمالك، إن مباراة المقاصة المقبلة هامة لذا أغلق فريقه تمامًا ملف بطولة الكأس ويُصب تركيزه حالياً على مواجهة الدوري وحصد نقاطها الثلاثة.

وأوضح المدرب العام لفريق الزمالك، أن ناديه يخوض مباراة المقاصة المقبلة وهو الفوز؛ حيث يستهدفون الحصول على نقاط أي مباراة يخوضونها في الفترة المقبلة، قائلاً: خضنا المباريات بشكل سريع خلال الفترة الماضية، لذلك علينا نسيان كل المواجهات السابقة والتركيز فقط على الفوز في المباريات المتبقية لنا بالدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.