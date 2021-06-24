الانتصار الثاني.. الزمالك يقترب من دوري سوبر السلة بعد الفوز على الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

اقترب الزمالك من تحقيق لقب دوري سوبر السلة بعد انتصاره الثاني على الاتحاد ضمن سلسلة نهائي المسابقة المحلية.

وتغلب الزمالك على الاتحاد في المباراة الثالثة ضمن سلسلة نهائي دوري السوبر للسلة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر بنتيجة 74-69.

وبالرغم من البداية القوية للاتحاد وتفوقه في الفترة الأولى بنتيجة 20-12، لكن الزمالك نجح في العودة للمباراة وأنهى الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 34-28، أي ان لاعبوه سجلو في هذه الفترة 22 نقطة، في المقابل سجل لاعبو الاتحاد 8 نقاط خلال هذه الفترة.

وواصل الزمالك تفوقهم في اللقاء وأنهو الفترة الثالثة لصالحهم بنتيجة 50-46.

وشهدت الفترة الرابعة إثارة في أحداثها، حيث بعد ان تعادل الفريقين في النتيجة 69-69، قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة، أتيحت هجمة لزعيم الثغر لم ينجحوا في الاستفادة منها، بينما نجح المحترف الأمريكي والتر هودج في تسجيل ثلاثية رائعة بمهارة خاصة ليضع الفريق الأبيض في المقدمة بفارق ثلاث نقاط ثم سجل نقطتين من رميتين حريتين، ليوسع الزمالك الفارق إلى 5 نقاط وينهي به المباراة لصالحه.

وبهذه النتيجة يتقدم الزمالك بنتيجة 2-1 في سلسلة مواجهات نهائي دوري سوبر السلة، ويحتاج بطل أفريقيا إلى الفوز بمباراة السبت من أجل التتويج رسميا باللقب.

بينما يحتاج الاتحاد حامل اللقب، إلى الفوز بالمباراة القادمة التي ستجري يوم السبت من أجل التعادل في المواجهات ومن ثم اللجوء إلى مباراة فاصلة.

وشهدت المباراة حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك ومجدي ابو فريخة رئيس اتحاد السلة، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري.