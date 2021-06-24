بيراميدز يصل المغرب لمواجهة الرجاء.. ووفد مغربي في استقباله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وصلت بعثة بيراميدز مساء اليوم الخميس إلى مدينة الدار البيضاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي؛ لتوفير الوقت والجهد قبل مواجهة الرجاء المغربي.

وكان في استقبال بعثة بيراميدز وفدًا من إدارة الرجاء المغربي بعد وصولها إلى مطار محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء مساء يوم الأحد المقبل الموافق 27 يونيو الجاري في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة يوم الأحد الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.