12 حالة إيجابية بكورونا خلال دور المجموعات لأمم أوروبا في ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

كشفت هيئة صحية محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن تعرض 12 شخصا للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مباريات المجموعة السادسة لكأس أمم أوروبا لكرة القدم في مدينة ميونخ الألمانية

ومن بين عدة آلاف من الفحوص السريعة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، جاءت عينة ستة أشخاص أرادوا حضور مباراة إيجابية، فيما جاءت عينة ستة أخرين إيجابية لأسباب أخرى مثل مشاهدة المباراة من خلال شاشات عملاقة في الأماكن العامة.

كانت هناك مخاوف من زيادة العدد مع مجئ العديد من المشجعين المجريين إلى ألمانيا لحضور المباراة أمام ألمانيا أمس الأربعاء، لكن متحدثا، لم يتم الكشف عن هويته، قال: "لا لم تكن هناك تلك الزيادة".

وتجمع العديد من مشجعي المنتخب المجري في أحد محطات المترو في مدينة ميونخ للذهاب إلى الملعب مساءا، حيث لم يلتزم هؤلاء بقواعد التباعد الاجتماعي ولوائح ارتداء الكمامات.

ولم يتم تشغيل نقطة فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في تلك المحطة .

وتم الإبلاغ عن حالتي إصابة من المشجعين المجريين اللذان جاءت عيناتهما إيجابية أمس الأربعاء لوزارة الصحة. وكان الاثنان من بين 12 حالة إصابة خلال دور المجموعات في ميونخ.