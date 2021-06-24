الأهلي يعلن قائمته لمواجهة الترجي.. ويبدأ معسكره المغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه؛ لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.

الأهلي فاز بهدف نظيف لمهاجمه محمد شريف في مباراة الذهاب على ملعب رادس في تونس، ويسعى لتكرار الفوز أو التعادل على أقل تقدير للعبور إلى النهائي.

وجاءت قائمه الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، علي معلول، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي".

الأهلي يدخل معسكره المغلق بداية من اليوم الخميس؛ من أجل التركيز التام لكل اللاعبين قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة على ملعب الأهلي We السلام، في التاسعة مساء السبت.