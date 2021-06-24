الأكثر تهديفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت أهداف محترفي الدوري الإيطالي نفسها على الدور الأول من أمم أوروبا. وسجلت 94 هدفا خلال 36 مباراة، 25 منها سجلها محترفو الدوري الإيطالي الأكثر حضورا، وجاء في المرتبة الثانية محترفو الدوري الألماني (22 هدفا)، وفي الثالثة محترفو الدوري الإنجليزي (17 هدفا).



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