فاينالدوم يطالب بالحماية من الإهانات العنصرية

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ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره التشيكي يوم الأحد المقبل بالعاصمة المجرية بودابست في دور الـ16 للبطولة الأوروبية.
وقال فاينالدوم أمس في معسكر المنتخب الهولندي بمدينة زيست «إذا حدث هذا، على اليويفا أن يتدخل. عليكم أن تتفهموا أنه في حالة عدم تدخل اليويفا، فإنه سيضع بهذا مسؤولية ضخمة على اللاعبين. يتعين على اليويفا حماية اللاعبين. يجب ألا يكون هذا مسؤولية اللاعبين».
وفي الأسبوع الماضي، وخلال المباراة بين منتخبي المجر وفرنسا في بودابست، تعرض كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي لإهانات عنصرية من الجماهير المتواجدة في المدرجات.
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