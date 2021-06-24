فاينالدوم يطالب بالحماية من الإهانات العنصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب قائد المنتخب الهولندي لكرة القدم، جورجينيو فاينالدوم، الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بحماية اللاعبين في مواجهة الإهانات العنصرية التي من الممكن أن يتعرضوا لها خلال مباراتهم بدور الـ16 لكأس أمم أوروبا الحالية (يورو 2020).

ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره التشيكي يوم الأحد المقبل بالعاصمة المجرية بودابست في دور الـ16 للبطولة الأوروبية.

وقال فاينالدوم أمس في معسكر المنتخب الهولندي بمدينة زيست «إذا حدث هذا، على اليويفا أن يتدخل. عليكم أن تتفهموا أنه في حالة عدم تدخل اليويفا، فإنه سيضع بهذا مسؤولية ضخمة على اللاعبين. يتعين على اليويفا حماية اللاعبين. يجب ألا يكون هذا مسؤولية اللاعبين».

وفي الأسبوع الماضي، وخلال المباراة بين منتخبي المجر وفرنسا في بودابست، تعرض كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي لإهانات عنصرية من الجماهير المتواجدة في المدرجات.