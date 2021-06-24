شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير حائل يستقبل سلطانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد بمكتبه أمس، لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي لحصولها ‏على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى ‏لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد ‏روزي ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عبدالسلام العامر.‏ ونوه نائب أمير المنطقة بدعم القيادة للرياضة والرياضيين، مشيدا بحرص ومتابعة وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة.‏ وقدم شكره للاعبة سلطانة وذويها والأجهزة الفنية والإدارية ‏المتابعة لها متمنيا لها تحقيق المزيد من البطولات.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير حائل يستقبل سلطانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.