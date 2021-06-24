نائب أمير حائل يستقبل سلطانة

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ونوه نائب أمير المنطقة بدعم القيادة للرياضة والرياضيين، مشيدا بحرص ومتابعة وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة.
وقدم شكره للاعبة سلطانة وذويها والأجهزة الفنية والإدارية المتابعة لها متمنيا لها تحقيق المزيد من البطولات.
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