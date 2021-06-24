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فعندما تحاول جهة إعلامية ما الاتصال بالمسحل أو أي من مسؤولي الاتحاد من الدرجة الأولى للاستفسار حول أشياء تحتاج إلى توضيح، تأتيك الإجابة (إذا تم الرد): أرسل استفسارك إلى..، بينما تفاجأ لاحقا بالمسؤول نفسه وهو يدلي بتصريحات خاصة عنها لصحيفة أخرى!
لسنا ضد تنظيم التصريحات الإعلامية باتحاد القدم وفقا لأسس ثابتة، ولكننا ضد الكيل بمكيالين والتخصيص، فالكل شريك في الهم يبحث عن إيصال المعلومة الصحيحة من مصدرها الحقيقي بدلا من الاجتهاد الذي لا يحالفه التوفيق دائما.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.