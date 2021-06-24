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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوصول المباشر إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بات أسهل من الوصول إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسرالمسحل.

فعندما تحاول جهة إعلامية ما الاتصال بالمسحل أو أي من مسؤولي الاتحاد من الدرجة الأولى للاستفسار حول أشياء تحتاج إلى توضيح، تأتيك الإجابة (إذا تم الرد): أرسل استفسارك إلى..، بينما تفاجأ لاحقا بالمسؤول نفسه وهو يدلي بتصريحات خاصة عنها لصحيفة أخرى!

لسنا ضد تنظيم التصريحات الإعلامية باتحاد القدم وفقا لأسس ثابتة، ولكننا ضد الكيل بمكيالين والتخصيص، فالكل شريك في الهم يبحث عن إيصال المعلومة الصحيحة من مصدرها الحقيقي بدلا من الاجتهاد الذي لا يحالفه التوفيق دائما.