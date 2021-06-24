10 لاعبي يد على قائمة الانتقال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد أمس أسماء اللاعبين المتقدمين للانتقال بنظام 32 عاما للموسم الرياضي 2021-2022 وبلغ عددهم 10 لاعبين، وهم: محمد آل سالم، وحسين المحسن، وماجد أبو الرحي (الوحدة)، ومحمد الزاير (الأهلي)، وحسين الحنابي، ويحيى عجاج، وعلي آل غانم، وميثم عجاج (الصفا)، ومرهون الماء (الهدى)، وعبد العزيز السليمان (الجيل)، فيما لم يتقدم أي لاعب بطلب الانتقال على نظام 28 سنة ميلادية. يذكر أن مدة تقديم الطلبات من الأندية الراغبة بتسجيل اللاعبين المنتقلين بنظام 32 عاما يبدأ من أمس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021م.



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