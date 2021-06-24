شكرا لقرائتكم خبر المعارون والصاعدون.. ورطة جديدة لثلاثي العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه الهلال والنصر تخمة في قائمتيهما الخاصتين بالفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد عودة اللاعبين المنتهية فترة إعاراتهم والصاعدين الجدد من درجة الشباب، وتشهد ساحتيهما حراكا كبيرا بعد الاستقرار على الأجهزة الفنية بتعاقد الهلال مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، واستقرار النصر على مديره الفني البرازيلي مانو مينيز.

الهلال

يعد الهلال الأكثر هدوءا على ساحة الانتدابات الأجنبية بعد تعاقده مع مهاجم بورتو البرتغالي موسى ماريغا، إلا أنه سيجد حيرة في كيفية اختيار القائمة الصاعدة واللاعبين المنتهية إعارتهم والتي تبلغ 12 لاعبا.

النصر

في المقابل فإن ملف النصر التعاقدي كان أكثر سخونة من غريمه الهلال لتحضيرات الموسم الجديد بعد أن أعلن في وقت سابق، التعاقد مع صانع ألعاب جوانجزو إيفرجراند الصيني البرازيلي أندرسون تاليسكا، ومع مهاجم بشكتاش التركي، الكاميروني فينسنت أبوبكر، وكذلك ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف العائد من إعارة من شباب الأهلي دبي الإماراتي.

كما باتت معالم العناصر الأجنبية التي ستغادر القائمة الصفراء واضحة المعالم من حيث عدم تجديد عقود المغربي نور الدين مرابط والبرازيلي مايكون بيريرا والحارس الأسترالي برادلي جونز، إضافة إلى التوجه لبيع عقد الكوري الجنوبي كيم جين بعد إصابته منتصف الموسم الماضي.

وعلى صعيد اللاعبين المنتهية فترة إعاراتهم، فالحيرة في النصر لا تقل عن الهلال بعد انتهاء فترة إعارة 9 لاعبين، إلا أن حارس المنتخب الأولمبي أمين بخاري سيكون الاسم الأبرز في قائمة العائدين للفريق، فيما تبقى بقية الأسماء معلقة بين الحالة الطبية كالمهاجم عبد الفتاح آدم بعد إصابته في الرباط الصليبي إبان إعارته للرائد الموسم الماضي وبين الحالة الفنية التي ستكون تحت أنظار البرازيلي مانو مينيز.

الشباب

أما الضلع الثالث لأندية العاصمة، فريق الشباب فيواجه وضعا مختلفا عن الهلال والنصر، فهو ليس لديه لاعبون معارون كثر، لكن إدارته تعيش توترا شديدا قد يؤثر على منهجية الفريق وطموحاته في الموسم الجديد بعد أن أبدى قائده وأحد أفضل لاعبي الموسم الماضي، الأرجنتيني ايفر بانيغا رغبة في العودة إلى الدوري الأرجنتيني من خلال تمثيل ناديه السابق بوكا جونيورز.

كما أن معاناة الفريق قد تزداد حال نفذ الأرجنتيني الآخر كريستيان جوانكا رغبته في الرحيل بعد أن تلقى عرضا من العين الإماراتي، إلا أن رئيس النادي خالد البلطان أكد استمرار اللاعبين في الموسم المقبل.

أبرز الصاعدين والعائدين من إعارات للهلال



عبدالله البيشي

نواف المفرج

عبدالرحمن الدخيل

سعد الناصر

تركي المطيري

محمد الناصر

محمد الكنيدري

منصور البيشي

نواف شراحيلي

ذعار العتيبي

رياض الغامدي

أبرز لاعبي النصر المنتهية إعاراتهم

أمين بخاري

حمد المنصور

فهد الجميعة

‏‏ صالح آل عباس

سعود زيدان

منصور الشمري

عبدالكريم المزيعل

صالح الوحيمد

محمد الشنقيطي

عبدالفتاح آدم

نايف الماس

خالد الشويع

‏‏أبرز لاعبي الشباب المنتهية إعاراتهم