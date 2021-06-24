شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله علي: عودة المنسحبين تحيي دوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد عبد الله علي لاعب فريق دبا الفجيرة، أن هناك عملاً كبيراً تقوم به إدارة النادي تأهباً للموسم الكروي الجديد 2021-2022، لاسيما على صعيد تدعيم صفوف «النواخذة»، وإضافة عناصر جديدة ليكون دبا مؤهلاً أكثر وقادراً على الصعود والعودة مجدداً إلى مرتبة أندية دوري الخليج العربي.

وأشار عبد الله علي إلى أن التنافس على الصعود لن يكون قاصراً على فرق بعينها كما يعتقد البعض، ورأى أن السباق سيكون مفتوحاً، والفريق الذي يملك الخبرة والنفس الطويل ودكة البدلاء الجيدة والاستقرار الفني سيحقق حلمه في النهاية.

واعتبر عبد الله علي أن دبا الفجيرة مطالب بالصعود أكثر من غيره، خاصة بعد أن أدار الحظ ظهره له في الموسم المنصرم، مبيناً أنه فريق كبير ومن الطبيعي أن تطالبه جماهيره بالصعود، وأفاد أنه على الصعيد الشخصي يتطلع إلى تحقيق الصعود للمرة الرابعة في مسيرته الكروية.

وتطرق لاعب الإمارات والنصر وشباب الأهلي وحتا السابق، لرؤيته الفنية لدوري الهواة، وإمكانية عودة الفرق المنسحبة (الرمس والجزيرة الحمراء ورأس الخيمة) لساحة المنافسة، ورأى أن عودة المنسحبين ووجود 14 فريقاً ستمنح المنافسة إثارة كبيرة وندية وستحقق مكاسب فنية كبيرة، مشيراً إلى أن دوري الدرجة الأولى بحاجة ماسة إلى زيادة عدد المباريات. وأضاف: «وجود 14 فريقاً سيزيد عدد المباريات وسيقوي المنافسة بكل تأكيد، حالياً المنافسة قصيرة وعدد المباريات قليل ولا يساعد في تطوير مستوى الفرق بالشكل المطلوب، فالدوري ينتهي في أقل من 4 أشهر، وأمل أن نشاهد الفرق المنسحبة تعود مجدداً، كما أتمنى انضمام بطل دوري الثانية».

وطالب علي بضرورة تطبيق تقنية الفيديو في كل مباريات الدوري، وقال: إن «الفار» سيفيد البطولة ويحقق العدالة ويفيد الحكام أنفسهم ويطور من أدائهم، ومضى: «نأمل أن تطبق كل الأفكار التي من شأنها تطوير دوري الأولى وعودة الجمهور إلى مدرجات الهواة».