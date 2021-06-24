شكرا لقرائتكم خبر عن فيرديناند: رونالدو مهووس بالنجاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

فجر ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق مفاجأة عن زميله السابق في مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب حالياً مع يوفنتوس الإيطالي، وقال عنه إنه مهووس بالنجاح.

وقال فيرديناند على هامش التعليق على مباراة البرتغال وفرنسا التي عادل فيها النجم البرتغالي الرقم القياسي لأفضل هداف دولي المسجل باسم علي دائي: «كريستيانو مهووس بما يتعلق بمن هو أفضل لاعب في العالم، إنه ظاهرة لكنه يعتقد أن كل شيء في اللعبة يحاول الانتقاص منه بعض الشيء، والدليل على ذلك أنه يستخدم السلبية تجاهه كوقود لشحن طاقته». وقال موجهاً حديثه لجاري لينيكر زميله في الاستوديو: «أنت لينيكر إذا قلت إن ميسي أفضل من رونالدو، يبعث لي رونالدو رسالة يسألني لماذا لينيكر يعتقد أن ميسي أفضل مني؟».

وتابع فيرديناند: «إنها طبيعته التنافسية وحاجته ورغبته في أن يكون الأفضل». وفي سياق متصل، حاول بيبي، مدافع البرتغال وريال مدريد السابق الذي يعرف النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن ظهر قلب، إبلاغ الحارس ري باتريشيو بالتصدي لركلة جزاء بنزيمة عبر التوجه لليسار لكن الحارس تجاهل نصيحة بيبي في المباراة التي انتهت 2-2. وشوهد بيبي وهو يتحسر بعد تسجيل بنزيمة هدف التعادل قبل التوجه لباتريشيو وسؤاله «لماذا لم تسمع نصيحتي؟».