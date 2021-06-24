شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة رفضت جوسينس نجم ألمانيا بسبب اختلاف طول ساقيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يتواصل الحديث عن نجم الماكينات الألمانية، روبن جوسينس (26 عاماً)، الذي أجبر البرتغالي روبن دياز على التسجيل في شباك فريقه، وصنع هدف ألمانيا الثالث لكاي هافيرتس، ثم سجل الهدف الرابع في مباراة الفوز على البرتغال 4-2، ويستعد الآن لضبط إيقاع الإنجليز.

وكشف والده هولجر، المولود في هولندا، عن تقدم جوسينس للعمل في سلك الشرطة قبل أن يحترف الكرة في هولندا مع فيتيس آرنهيم، لكن رفضت مقاطعة نورث رين ويستفاليا الطلب، لأن إحدى ساقيه أقصر من الأخرى، ثم حاول مجدداً في مقاطعة رينلاند بفالز واجتاز الفحص الطبي قبل أن يقنعه والده بمواصلة لعب كرة القدم.

وقال هولجر: «روبن فشل في فحص نورث رين ويستفاليا لأن إحدى ساقيه أقصر بنصف مليمتر عن الأخرى، وكاد يكون شرطياً بعد اجتيازه الفحص في رينلاند بفالز، قلت له يمكنك أن تلتحق بالشرطة العام المقبل، ولن يقول لك أحد أنك لم تحاول».

وبعد تنقله في الفئات العمرية لنادي فورتونا إيلتن وبوخولت وريدي وقع مع فيتيس الهولندي في عام 2013 لكنه قبل توقيعه للنادي الهولندي خضع لتجربة أداء في بوروسيا دورتموند تبين أنها «شكلية»، ويعلق والده على انتقاله لفيتيس: «كان عازماً على إنجاز العمل 100 في المئة، فرصته في فيتيس كانت منعطفاً في حياته».

وأعير جوسينس سريعاً لنادي درجة ثانية، وهو دوردريخت، حيث أمضى هناك موسمين، وفي 2015 انضم لنادي هيراكليس ألميلو حيث ثبّت نفسه في التشكيلة الأساسية عامين قبل انتقاله لأتالانتا الإيطالي.

وتحول جوسينس تحت قيادة المدرب جاسبيريني لواحد من الأجنحة المميزة في الدفاع، وفي موسم 2019-2020 وموسم 2020-2021 كان هداف الفريق برصيد11 هدفاً، وهو رقم لم يسبق تسجيله لمدافع، كما حجز مكانه في أفضل تشكيلة في «سيري أي».

وفي أغسطس/ آب الماضي فاز جوسينس بأول استدعاء لتمثيل المنتخب لأن المدرب يواكيم لوف لم يستطع تجاهل نجم أتالانتا الإيطالي الذي لعب 149 مباراة منذ انضمامه إليه في 2017 وسجل 27 هدفاً وصنع 20. ويستعد جوسينس لممارسة دور الشرطي الآن لضبط مهاجمي إنجلترا، الثلاثاء، على ملعب ويمبلي بعد نجاحه في ضبط النظام في خط دفاع الماكينات.

وفي سياق متصل، كشف تقرير عن عزف لاعبي ألمانيا، جنابري وكيميش وكيفن فولاند على الجيتار قبل مواجهة المجر، وتحديداً أغنية «واتس أب» لفرقة «4Non Blonde» الكلاسيكية. وصور لاعب ليدز يونايتد روبن كوش زملاءه وهم يظهرون مواهبهم الفنية، كجزء من خطة الاسترخاء التي اعتمدها اتحاد الكرة الألماني للتخفيف من ضغوط بطولة «يورو 2020» على اللاعبين. ولن يحظى الألمان بالكثير من المشجعين في ويمبلي لأن قيود السفر بسبب جائحة «كورونا» تعني منح التذاكر إلى 2000 مشجع ألماني فقط، فيما سيحصل الإنجليز على الحصة الأكبر.

في المقابل، خاطب اتحاد الكرة الإنجليزي وزارة الصحة البريطانية من أجل السماح بحضور لاعبي المنتخب وتشيلسي بين شيلويل وميسون ماونت تمرينات منفصلة هذه الأيام على أمل استدعائهما لمواجهة الماكينات.

وكان اللاعبان عزلا نفسيهما منذ، الاثنين، على خلفية حديثهما مع زميلهما في تشيلسي الإسكتلندي بل جيلمور، الذي لم يعرف بعد كيف أصيب بفيروس كورونا، لكن مشاركتهما أمام ألمانيا تتعلق بتمرنهما، والمدرب ساوثجيت يريد إجلاسهما على الدكة في حال احتياجه لماونت تحديداً.

ولعب ماونت 90 دقيقة أمام كرواتيا وإسكتلندا، وكان من المنتظر أن يلعب أيضاً أمام التشيك لولا قصة الفيروس. وأظهرت الإحصاءات أن منتخب إنجلترا هو الأبطأ في بناء الهجمات وأيضاً في عدد التسديدات على المرمى، بينما تصدر منتخب ويلز قائمة الأسرع في الهجمات متفوقاً حتى على فرنسا والبرتغال وألمانيا. وقال مدرب ويلز روب بيج إن فريقه يملك لاعبين هم «الأفضل أوروبياً» في الهجمات المرتدة قبل مواجهة الدنمارك، السبت.