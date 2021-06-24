شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات الوحدة والعين يتصدرن الجولة الرابعة من بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، بأبوظبي الجولة الرابعة من بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو التي شهدت مشاركة واسعة للاعبات الأندية والأكاديميات من داخل الدولة، وسط إجراءات احترازية وبيئة آمنة وأجواء حماسية متميزة.

وشهدت الجولة الرابعة منافسات قوية في ثلاث فئات هي: الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، بمشاركة أكثر من 100 لاعبة يمثلن 10 أندية وأكاديميات مختلفة على مستوى الدولة.

وأظهرت منافسات الجولة الرابعة من البطولة استعداداً وجاهزية كبيرة لدى اللاعبات، حيث قدمن أداء تنافسياً كبيراً يعكس رغبتهن في تحقيق الفوز والتقدم نحو اللقب، وواصلت لاعبات أندية الوحدة والجزيرة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية - تيم 777، هيمنتهن على مشهد الصدارة خلال منافسات الجولة الرابعة، وباتت تفصلهن جولة أخيرة عن الوصول إلى منصة التتويج.

حضر المنافسات، محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً نجحت لاعبات الوحدة في الوصول إلى 6990 نقطة، بما وضعهن في المركز الأول، بينما جاءت لاعبات بالمز الرياضية - تيم 777 في المركز الثاني بتسجيلهن 6200 نقطة، في حين حصدت لاعبات نادي الجزيرة المركز الثالث بتسجيلهن 4340 نقطة.

وفي فئة الشابات تحت 18 عاماً تمكنت لاعبات نادي العين من الوصول إلى 8100 نقطة في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الوحدة 6550 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بتسجيلهن 3780 نقطة.

وعلى صعيد فئة الكبار سجلت لاعبات الوحدة 9750 نقطة ليحصدن المركز الأول، بينما سجلت لاعبات العين 5410 نقاط تضعهن في المركز الثاني، وحلت لاعبات بالمز الرياضية- تيم 777 في المركز الثالث بتسجيلهن 3280 نقطة.

وأكّد محمد سالم الظاهري أن الدعم الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمانه بقدرة بنات الوطن على التألق في هذه الرياضة، ساهم في تأسيس قاعدة متينة وراسخة من البطلات اللاتي يتحلّين بالعزيمة والإصرار وعشق الانتصار.

وأوضح الظاهري أن الإقبال الكبير للاعبات المشاركات يعكس نجاح رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى تعزيز حضور المرأة في أوساط رياضة الجوجيتسو، وتشجيعهن على المشاركة في شتى المحافل والبطولات، لافتاً إلى أن بنات الوطن أثبتن قدرتهن على تحقيق الإنجازات وتفوقهن على الساحتين المحلية والعالمية.

ولفت إلى أن الجولة الرابعة من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو عكست تطوراً لافتاً في مستوى اللاعبات اللاتي اجتهدن في الالتزام بتوجيهات الأجهزة الفنية، لا سيما من ناحية الخطط والتقنيات المستخدمة، منوها بأن تلك النتائج الإيجابية هي من تعزز من قيمة هذه البطولات.

وأكد أن المواهب أهم مكاسب البطولة، وأن مجتمع الجوجيتسو داخل الدولة ومشجعي الأندية والأكاديميات يترقبون بشغف انطلاق الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة، ويتوقون للتعرف إلى أول بطل لهذه البطولة الغالية في نسختها الجديدة.

بدوره أكد إبراهيم الحوسني مدرب ناشئي منتخب الإمارات، أن هناك تطوراً ملحوظاً في مستوى اللاعبات منذ انتهاء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في إبريل/ نيسان الماضي، بسبب العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

ولفت الحوسني إلى أن النسخة الماضية من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو شكّلت عاملاً تحفيزياً مهماً للاعبين واللاعبات وعادت بهم إلى أجواء المنافسات والاحتكاك بأفضل لاعبي العالم، منوهاً بالدور الكبير للمدربين في توجيه اللاعبين واللاعبات للاستفادة الكاملة من دروس البطولة العالمية الأبرز ومكتسباتها، وتوظيفها بالشكل الأمثل في المشاركة المقبلة في نسخة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

من جانبها، قالت اللاعبة الإماراتية البارزة وديمة اليافعي، نجمة المنتخب الوطني ونادي العين حاملة الحزام البنفسجي والتي تنافس في فئة الكبار وزن 45 كجم، إن الجهود التي تبذلها اللاعبات أصبحت تؤتي ثمارها، ولا أدّل على ذلك من المستويات العالية التي نشهدها اليوم.

وأضافت: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه البطولة الغالية والمنافسة فيها حتى التتويج، لأننا نؤمن بأن الانتصارات تقود إلى الانتصارات، وهدفنا الأسمى يكمن في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية المطلوبة لتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة في النسخة القادمة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

من ناحية أخرى تنطلق، الجمعة، منافسات الجولة الرابعة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو المنتسبين إلى أندية وأكاديميات الدولة.

ومع اقتراب البطولة من نهايتها ودخول منافساتها مرحلة الحسم، ستشهد هذه الجولة كثيراً من المواجهات والنزالات الحماسية في ظل حرص عدد من الأندية على المنافسة والصعود إلى منصة التتويج.