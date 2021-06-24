شاهد فيديو اهداف فلسطين وجزر القمر في كأس العرب 2021

شاهد فيديو اهداف مباراة فلسطين وجزر القمر في كأس العرب 2021 ضمن مباريات اليوم الخميس 24 يونيو 2021 والتي أقيمت على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بمدينة الدوحة القطرية، والمنتهية بفوز كبير للمنتخب الفلسطيني بنتيجة 5-1.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم المنتخب الفلسطيني بهدفين مقابل هدف أمام جزر القمر، بعدما قلب الفدائي تأخره قبل نهاية الشوط بعشر دقائق الي تقدم بهدفين.

وافتتح منتخب جزر القمر اهداف المباراة مبكراً تحديداً عند الدقيقة الخامسة عبر اللاعب دجومي موسي بعد ان استغل تمريرة جميلة من زميله محمد متشانجاما واخترق بعدها موسي الدفاع الفلسطيني وراوغ بمهارة ثم وضع الكرة على يمين حارس المرمي.

وفي الدقيقة 35 استطاع منتخب فلسطين ان يتدارك هدف التعادل عن طريق اللاعب ليث خروب من متابعة لركلة حرة غير مباشرة لعبت داخل المنطقة وتابعها باستبسال شديد ليضع الكرة في الشباك الخالية بعد خروج الخاطئ من حارس مرمي جزر القمر.

وقبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق سجل المنتخب الفلسطيني الهدف الثاني عن طريق اللاعب عدي الدباغ بعد ان راوغ مدافع جزر القمر بمهارة جميلة وسدد كرة قوية بالقدم اليسري سكنت الشباك.

خلال الشوط عزز اللاعب تامر صيام تقدم المنتخب الفلسطيني بتسجيل الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين 56 و72 جاء الهدفين من صناعة نجم اللقاء عدي الدباغ ليُنهي على آمال جزر القمر في العودة للمباراة.

وفي الدقيقة 81 سجل البديل إسلام البطران الهدف الخامس للمنتخب الفلسطيني بعد استغلال ارتباك بين مدافعي جزر القمر ووضع الكرة بكل سهولة في الشباك.

بهذه النتيجة تأهل منتخب فلسطين الى دور المجموعات ببطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 وسيلعب في المجموعة الثالثة التي تضم المغرب والسعودية إلى جانب الأردن.

وستخوض منتخبات عربية لها باع طويل مع كرة القدم غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب الذي سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لأول مرة في التاريخ، بخلاف عمان ولبنان والأردن، توجد كذلك منتخبات البحرين والكويت وليبيا والسودان وموريتانيا.

وكان الفيفا بالاشتراك مع الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد القطري قد سحب قرعة دور مجموعات كأس العرب فيفا 2021 في العاصمة القطرية الدوحة يوم 27 أبريل الماضي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

شاهد فيديو اهداف فلسطين وجزر القمر في كأس العرب 2021