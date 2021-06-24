صفقات ريال مدريد | انشيلوتي يواجه مطبًا جديدًا في رحلة حسم صفقة مبابي

اصطدم مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بمطب جديد في رحلة حسم صفقة مبابي خلال الميركاتو الصيفي 2021، ما قد يؤدي لخروج اسم اللاعب من قائمة صفقات النادي خلال أسابيع قليلة.

ووضع مدرب ريال مدريد انشيلوتي، اسم مبابي على رأس قائمة أولوياته، من أجل تدعيم خط الهجوم الذي يعاني الأمرين من بعد رحيل الاسطورة كريستيانو رونالدو إلى نادى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2018.

لكن صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ادعت في أحد تقاريرها اليوم الخميس أن إدارة ريال مدريد طلبت من أنشيلوتي الانتظار لمدة سنة كاملة، حيث لا ترغب في تعجيل عملية التحرك نحو اللاعب والتفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان بسبب ثقتها التامة في تصدي مبابي لجميع العروض المقبلة لتجديد عقده أو للانتقال لناد آخر غير الريال.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية «ريال مدريد يُخطط للانتظار حتى الميركاتو الصيفي 2022 من أجل ضم كيليان مبابي من باريس، لأن الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها لن تجعله قادرًا على تسديد المبلغ المطلوب من رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، والذي لن يقل عن 100 مليون يورو».

ولن يترك ريال مدريد الأمر عند هذا الحد، فبحسب قول موندو ديبورتيفو إذا جاءت فرصة جيدة للانقضاض على مبابي من الآن وحتى نهاية الميركاتو الصيفي 2021 في 31 أغسطس المقبل، فلن يفوتها رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، لتكون أفضل هدية لكارلو أنشيلوتي في ملف التعاقدات الجديدة.

ويتواجد مبابي في الوقت الراهن رفقة المنتخب الفرنسي المشارك ببطولة كأس أمم أوروبا 2020، ويستعد مع هداف الريال، كريم بنزيمة، لمواجهة سويسرا في ثمن النهائي مطلع الأسبوع المقبل.