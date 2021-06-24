يورو 2020 | اسطورة مانشستر يونايتد يشكك في استمرارية بوجبا مع فرنسا

شكك مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا السابق ميكائيل سيلفستر في تأثير بول بوجبا في الأدوار المقبلة من بطولة أوروبا يورو 2020، مع الديوك الفرنسية، مشيرًا إلى أنه غير مؤهل تمامًا للاستمرار في تقديم نفس الأداء الجيد خلال باقي أدوار البطولة.

وكان بوجبا رائعاً في الفوز على ألمانيا، لكن تم استبداله بعد أداء أقل فعالية في التعادل مع المجر، قبل تقديمه أداءً قوياً آخر في التعادل 2/2 مع البرتغال، ليقود منتخب بلاده إلى دور الـ 16 من يورو 2020 كمتصدر لمجموعة الموت (السادسة).

وأمضى سيلفستر، وهو احد اساطير مانشستر يونايتد، تسع سنوات على مسرح الاحلام أولد ترافورد في الفترة من 1999 إلى 2008، فاز خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

كما خاض المدافع السابق 40 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وفاز بكأس القارات عامي 2001 و 2003 – مما منحه خبرة كبيرة في البيئات التي ينشط فيها بوجبا حاليًا.

من جانبه قضى بوجبا المواسم الخمسة الماضية بين صفوف مانشستر يونايتد، وكان مستواه متذبذباً وباردًا، مع وجود الكثير من الانتقادات في طريقه بسبب تصريحاته هو ووكيل أعماله عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد أو العودة لليوفي.

لكن المدافع السابق سيلفستر، وهو بطبيعة الحال مناصر كبير لكل من مانشستر يونايتد وفرنسا، يعتقد أنه رأى ما يكفي من بوجبا للتساؤل عن الإضافة التي يستطيع تقديمها في يورو 2020.

ماذا قال سيلفستر عن أداء بول بوجبا في يورو 2020؟

تحدث سيلفستر، البالغ من العمر 43 عامًا، بشكل حصري إلى Ladbrokes أثناء تطرقه لبطولة أوروبا 2020، ونقلت صحيفة أخبار مانشستر المسائية تصريحاته.

وقال سيلفستر «المشكلة مع بول بوجبا هي عدم الانتظام والاستمرارية، فعندما يكون في القمة في مباراة ما يظهر بمستوى مغاير في المباراة التالية، إنه يجد صعوبة في تكرار ذلك مباراة بعد مباراة».

وتابع «انظر إلى الأمر بهذه الطريقة؛ إنه لاعب في المستوى العالمي، ولديه سمات عالمية بالتأكيد. ولكن السؤال هو: هل يكرر نفس الأداء كل ثلاثة أيام؟ لست متأكدًا من أنه يستطيع فعل ذلك. فلم يفعلها مع مانشستر يونايتد، ولست متأكدًا من قدرته على فعل ذلك مع فرنسا أيضًا في يورو 2020».

ويقول سيلفستر إنه يأمل أن يتمكن بوجبا من الوصول إلى مستويات أدائه كما في مباراة ألمانيا بشكل أكثر انتظامًا، وأوضح بقوله: «أنا سعيد دائمًا برؤيته في الملعب مع النادي أو المنتخب، لأنه لم يكن محظوظًا بسبب كثرة الإصابات. الجزء المحبط هو أننا لم نره يصل بعد إلى قمة مستوياته في عدة أسابيع متتالية، ولا أعرف ما إذا كان السبب هو شيء نفسي أم شيء مادي».

وأكمل «أنا مشجع لمانشستر يونايتد ومن مؤيدي فرنسا، لذلك آمل دائمًا رؤية كل من يمثلهم في المستوى، لأننا رأينا ضد ألمانيا مقدار ما يمكن أن يقدمه بوجبا للفريق».

وستلعب فرنسا مع سويسرا في دور الـ16 من يورو 2020 يوم الاثنين 28 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، و19:00 بتوقيت جرينيتش، وستقام المباراة في عاصمة رومانيا بوخاريست، ومن المرجح أن يبدأ بوجبا في خط الوسط مرة أخرى بجانب نجم تشيلسي نجولو كانتي ولاعب بايرن ميونخ توليسو.