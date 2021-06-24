الامارات | مشاركة كبيرة ومميزة في ختام الجولة الرابعة لدوري "أم الإمارات" للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة كبيرة ومميزة في ختام الجولة الرابعة لدوري "أم الإمارات" للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي مساء اليوم ختام الجولة الرابعة من دوري "أم الإمارات" للجوجيتسو، بمشاركة لافتة للاعبات الأندية والأكاديميات من داخل الدولة، وسط إجراءات احترازية وبيئة آمنة. وشهدت الجولة الرابعة منافسات حامية في ثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، ومشاركة أكثر من 100 لاعبة تمثلن 10 أندية وأكاديميات مختلفة على مستوى الدولة.

وأظهرت منافسة الجولة الرابعة من دوري أم الإمارات للجوجيتسو استعدادا وجاهزية كبيرة لدى اللاعبات، حيث قدمن أداء تنافسيا كبيرا عكس رغبتهن في تحقيق الفوز والتقدم نحو اللقب، وواصلت أندية الوحدة والجزيرة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية – تيم 777 هيمنتهن على مشهد الصدارة خلال منافسات الجولة الرابعة، وباتت تفصلهن جولة أخيرة للوصول إلى منصة التتويج.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة. وفي فئة الناشئات تحت 16 عاما نجحت لاعبات الوحدة في الوصول إلى 6990 نقطة بما وضعهن في المركز الأول، بينما سجلت بالمز الرياضية – تيم 777 ، 6200 نقطة في المركز الثاني، وحصدت لاعبات نادي الجزيرة المركز الثالث بتسجيلهن 4340 نقطة.

وفي فئة الشابات تحت 18 عاما تمكنت لاعبات نادي العين من الوصول إلى 8100 نقطة وضعتهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الوحدة 6550 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بتسجيلهن 3780 نقطة. وعلى صعيد فئة الكبار سجلت لاعبات الوحدة 9750 نقطة لتحصد المركز الأول، بينما سجلت لاعبات العين 5410 نقطة خولتهن الحصول على المركز الثاني، وحلت لاعبات بالمز الرياضية – تيم 777 في المركز الثالث بتسجيلهن 3280 نقطة.

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