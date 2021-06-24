شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مثيرة فى تجديد عقد «ميسى» مع «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت إذاعة «راديو كتالونيا» الإسبانية عن آخر التطورات الخاصة بسعى إدارة نادى برشلونة لتجديد عقد الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد الفريق، حيث ينتهى عقد ميسى مع برشلونة بنهاية الموسم الحالى، ويتواجد اللاعب مع منتخب بلاده الأرجنتين فى البرازيل لخوض منافسات كوبا أمريكا 2021.

وأوضحت الإذاعة أن «برشلونة يأمل فى إعلان تجديد عقد ميسى، حيث تم إنهاء كل شىء وتبقى فقط موافقة ميسى».

وأضافت الإذاعة الإسبانية: «النادى ينتظر رد ميسى بعد ظهر الغد من أجل التوقيع».

فيما كشف الصحفى الإسبانى، ألفريدو مارتينيز، أن «ميسى لم يتخذ بعد القرار النهائى بالتوقيع على عرض التجديد مع برشلونة، لاتزال هناك أشياء يجب تعديلها، المفاوضات بين ميسى ونادى برشلونة تتقدم بشكل جيد، وهى على الطريق الصحيح، لكن لا يوجد حتى الآن اتفاق تجديد نهائى». وأشار الصحفى البرازيلى الشهير مارسيلو بيلشر إلى أن ميسى لم يتخذ القرار بعد لكن عملية التجديد تتطور، وهناك تفاؤل من كلا الجانبين.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدورى الإسبانى، قد كشف عن إمكانية حرمان برشلونة من تسجيل عقد ميسى الجديد حال قام الفريق بتجديده. وأضاف فى تصريحاته مؤخرًا: «أتمنى أن يستطيعوا الحفاظ على ميسى، لكن للقيام بذلك عليهم أن يخفضوا بعض الرواتب فى أماكن أخرى».

وقال خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة، عن الأمر فى تصريحات صحفية: «لا يوجد قلق أو ضغط فيما يخص موضوع تجديد ميسى، نعمل على الأمر بهدوء، جميعنا يعرف ماذا يريد وما عليه فعله، لكن لو سألتنى كنت سأقول لك إننى أفضل أن يتم الأمر بأسرع وقت ممكن لكى نتفرغ لأمور أخرى، سأكون سعيدًا جدًا لو صرح ميسى بموافقته على عقد جديد فى أسرع وقت ممكن».

ليونيل ميسى - صورة أرشيفية

فى السياق ذاته، يعتقد اللاعب التشيلى، أرتورو فيدال، الذى يعد صديقًا مقربًا للمهاجم ليونيل ميسى، ولعب بجانبه فى برشلونة بين عامى 2018 و2020، أن الأرجنتينى سيتسمر بين صفوف البارسا العام المقبل، لكنه ليس متيقنًا من ذلك.

وقال فيدال، خلال مقابلة مع إذاعة (W Radio) الكولومبية: «أعتقد أنه سيستمر، إنه يحب برشلونة، وهناك لديه أسرته وأشياؤه، ومن أجل كل هذه السنوات التى لعب فيها كرة القدم فى إسبانيا، أعتقد أنه سيستمر».

واستدرك: «لكننى لست متأكدًا.. إنه قرار يجب أن يتخذه هو مع أسرته، وأتمنى أن يتخذ القرار الأفضل».

وأكد اللاعب التشيلى أنه تجمعه صداقة «مدهشة» و«رائعة» مع ميسى، مشيرًا إلى أنه يتحدث معه كثيرًا عبر (واتساب).

ومن بين الأندية التى دافع عن قميصها، قال فيدال إن أكثر مكان أعجبه كان برشلونة «بفضل اللغة والأجواء وأسلوب الحياة هناك، بالإضافة إلى أصدقائى هناك: ليو (ميسى) ولويس (سواريز) وجوردى (ألبا)». وأردف: «كانت لدىَّ صداقات قوية فى فرق أخرى أيضًا.. لكن من ناحية اللغة وأسلوب الحياة أفضل برشلونة».

وتابع لاعب إنتر ميلان أن الدورى الإيطالى هو الأصعب من بين المسابقات التى خاضها، معللًا ذلك بأن «المباريات تكتيكية بشكل كبير ومعقدة للغاية».