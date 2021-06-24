شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يستعيد ذكريات التتش ويدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، على التواجد في مران الفريق الأول ودعمه قبل مواجهة الترجي في إطار مباريات الإياب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني على الجلوس بجانب مؤمن زكريا والاطمئنان على حالته الصحية كما قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بتقبيل رأس اللاعب في لافتة إنسانية جميلة.

كان الأهلي حقق فوزاً ثميناً خلال مباراة الذهاب على منافسه الترجي التونسي بهدف دون رد سجله المهاجم محمد شريف، فيما ستقام مباراة الإياب السبت المقبل في استاد السلام.

مؤمن زكريا في التتش

مؤمن زكريا في التتش

مؤمن زكريا في التتش

مؤمن زكريا في التتش