شكرا لقرائتكم خبر عن حذاء رخيص أهدى ماكولجان ذهبية العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدثت العداءة البريطانية الأولمبية السابقة ليز ماكولجان عن تجربتها في ألعاب القوى وفوزها بفضية 10 آلاف متر في أولمبياد سيؤول عام 1988، وذهبية المسافة نفسها في بطولة العالم عام 1991 في العاصمة اليابانية طوكيو، وقالت:«شركة نايك للملبوسات الرياضية سحبت رعايتها لي بعدما علمت بحملي بطفلتي إيليش ولم يكن عندي دخل مادي في شهور الحمل. بعد الولادة عدت للرياضة ولم يكن عندي راع لحذائي إذ لم تكن رعاية الأحذية رائجة كما هي اليوم، وعندما شاركت في بطولة العالم بطوكيو ذهبت لشراء حذاء خارج خارج مكان اقامتي واشتريته بمبلغ 14 إسترليني».

بهذا الحذاء أصبحت الإسكتلندية ليز في سن 27 عاماً واحدة من أفضل العداءات في تاريخ بريطانيا بعد حصدها الميدالية الذهبية في سباق 10 آلاف متر وتضيف:«تبين أنني إخترت أرخص حذاء لكنه لم يسبب لي مشكلة وسار السباق على أتم وجه».

وتتطلع إيليش (30 عاماً) ابنة البطلة ليز للسير على خطى والدتها بعد حصدها فضية أوروبا في سباق 5 آلاف متر وتتمنى أن تحقق في طوكيو ما حققته والدتها قبل 30 عاماً.

وتملك إيليش 7 ألقاب لكن ليس في سباق ال10 آلاف وتعلق:«ما أريده فعلا هو كسر رقم والدتي (30.57 ) وهي تعتقد أن بمقدوري تحقيق ذلك وستكون أكبر مشجعة لي في طوكيو».

تتولى ليز تدريب ابنتها رغم أنها تقيم الآن في الدوحة وتعلق إيليش المقيمة في إنجلترا:«لم يخبروني بأن والدتي مشهورة لسنوات، وأدركت في سن الثامنة أو التاسعة أنها نجمة عندما كان الأولاد يركضون للحصول على توقيعها، وأول مرة شاهدتها في البطولات كانت عن طريق صحفية وأنا في سن 16 عاماً، بعدها جاءت أمي وأرتني ميدالية الذهب في طوكيو».