خسارة الحدود وفوز فاركو يشعلان صراع التأهل للممتاز في الجولة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

اشتعل الصراع في مجموعة أندية بحري بدوري الدرجة الثانية من أجل التأهل للدوري الممتاز، بعدما فاز فاركو على بيلا، وخسر حارس الحدود أمام كفر الشيخ في الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من عمر المسابقة، ليتساوى الفريقان في النقاط.

واستطاع فاركو أن يفوز خارج الأرض على بيلا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الخميس، في نفس التوقيت مع كافة مباريات المجموعة.

وتقدم فاركو في الشوط الأول عن طريق مدافع بيلا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف حسن طارق الهدف الثاني في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

أما المفاجأة فكانت من كفر الشيخ صاحب المركز الـ11 الذي انتصر بنتيجة 1-0 على حرس الحدود في مباراة أقيمت على ستاد المكس في الأسكندرية، ليشعل بيده إثارة المنافسة في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتساوى فاركو مع حرس الحدود بذلك النقاط بـ61 نقطة لكل منهما في صدارة ترتيب أندية بحري.

ويستضيف فاركو فريق بني عبيد الهابط إلى الدرجة الثالثة في الجولة المقبلة، أما حرس الحدود فيحل ضيفًا على دكرنس.