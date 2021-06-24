"جعلته يتدرب نصف ساعة منفردًا".. الخليج 365 يوضح كيف يُنفذ محمد شريف وصية متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

رصد مراسل "الخليج 365" العمل الذي أصبح يقوم به مهاجم الأهلي، محمد شريف؛ ليُنفذ وصية مهاجم فريقه السابق عماد متعب عقب إهدار شريف لرأسية في مباراة الترجي.

وكان محمد شريف قد أهدر كرة رأسية رأها البعض سهلة خلال مواجهة فريقه أمام نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وهي القطة التي جعلت عماد متعب، خلال تواجده بأحد الأستوديوهات التحليلية يوجه نصيحة لمحمد شريف، بالإشارة إلى أن محمد شريف مهاجم نموذجي وقريب جدًا منه وقت أن كان لاعبًا، ولكن يجب عليه إتقان ضربات الرأس.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن محمد شريف يحرص على خوض بعض التدريبات الخاصة خلال اليومين الماضيين على ضربات الرأس؛ فيخضع لتدريبات منفردة لمدة نصف الساعة عقب نهاية المران مع أحد فراد الجهاز المعاون؛ للتدريب علي الكرات العرضية واللعب بالرأس من مختلف الزوايا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مُغلقًا ابتداءً من اليوم الخميس، وفقًا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏أفريقي بيتسو موسيماني؛ استعدادًا لمباراة الترجي يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله لاعبه محمد شريف في مرمى الترجي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي.