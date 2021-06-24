تقارير تونسية: إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الترجي قبل التوجه للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير إعلامية تونسية أن فيروس كورونا عاد ليؤرق استعداد الترجي التونسي لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حرمه من محمد علي اليعقوبي مدافع الفريق قبل التوجه إلى القاهرة بعدما ظهرت نتيجة عينته إيجابية.

وقال راديو موزايك التونسي أن رحلة الترجي التي انطلقت اليوم الخميس صوب العاصمة المصرية شهدت غياب 3 لاعبين عن الفريق وهم؛ محمد علي اليعقوبي وحسين الربيع بسبب إصابتهما بفيروس كورونا وغيلان الشعلالي بسبب إصابة عضلية يعاني منها منذ فترة قريبة.

وغاب حسين الربيع والشعلال بالفعل عن الترجي في مباراة الذهاب التي لعبها الأهلي وشهدت انتصار حامل اللقب على ستاد رادس، غير أن اليعقوبي هو الاسم الجديد في قائمة الغائبين عن لقاء العودة بين بطلي أخر 3 نسخ من دوري الأبطال.

واستطاع الأهلي أن يفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب، وهو ما يعني حاجة إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية ليضع قدميه على ستاد محمد الخامس الذي سيستضيف نهائي البطولة في نسختها الحالية بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وتقام مباراة العودة في نصف النهائي السبت المقبل في تمام التاسعة مساء.