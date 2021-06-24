مشاهدة مباراة فلسطين وجزر القمر في بث مباشر ببطولة كأس العرب 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة فلسطين وجزر القمر في بطولة كأس العرب 2021 ضمن مباريات اليوم الخميس 24 يونيو 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب فلسطين وجزر القمر في إطار التصفيات المؤهلة لدور مجموعات كأس العرب فيفا قطر 2021 في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة فلسطين وجزر القمر فى كأس العرب على قناة بي إن سبورت المفتوحة بصوت المعلق الرياضي العُماني عامر الخوذيري، كما تُنقل على قناة عمان الرياضية بصوت المعلق الرياضي العُماني شبيب الحبسي، بالإضافة الى قناة فلسطين الرياضية بصوت المعلق الفلسطيني خليل جاد الله، وقناة الكأس الأولي بصوت المعلق الرياضي القطري محمد السعدي.

يستضيف ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بمدينة الدوحة مباراة منتخب فلسطين وجزر القمر ومن المقرر أن يتأهل الفائز لدور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 وسيترشح للتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم المغرب والسعودية إلى جانب الأردن.

وسيسعي المنتخب الفلسطيني في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز والتأهل الى كأس العرب من أجل تعويض خيبة الأمل وعن الأداء الباهت الذي قدمه في تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويخوض أسود كنعان المباراة بروح كأس أمم آسيا عام 2015 التي سجلوا فيها ظهورهم للمرة الأولى بعد تتويجهم بكأس التحدي الآسيوي 2014 قبل أن يكرروها مجدداً ويتأهلوا لنسخة عام 2019 التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة وسبق للمنتخب الفلسطيني المشاركة 9 مرات في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وفاز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب العربية عام 1999.

على الجان الاخر، يطمح بدوره منتخب جزر القمر أن يكون نداً قوياً للمنتخب الفلسطيني والسعي لتحقيق الفوز عليه والتأهل للأدوار القادمة من بطولة كأس العرب.

كان منتخب جزر القمر قد أخفق في الوصول لمونديال قطر 2022 إثر هزيمته في سبتمبر 2019 أمام المنتخب التوجولي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وسجل منتخب جزر القمر ظهوره في العديد من المنافسات القارية، حيث شارك 4 مرات في كأس “سيكافا” وحصد الميدالية البرونزية في دورة ألعاب جزر المحيط الهندي عامي 1979 و1985.

وستخوض منتخبات عربية لها باع طويل مع كرة القدم غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب الذي سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لأول مرة في التاريخ، بخلاف عمان ولبنان والأردن، توجد كذلك منتخبات البحرين والكويت وليبيا والسودان وموريتانيا.

وكان الفيفا بالاشتراك مع الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد القطري قد سحب قرعة دور مجموعات كأس العرب فيفا 2021 في العاصمة القطرية الدوحة يوم 27 أبريل الماضي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

فلسطين 0-1 جزر القمر

كأس العرب 2021

ستاد جاسم بن حمد – الدوحة

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