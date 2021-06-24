دوري أبطال أفريقيا | 3 ضربات موجعة للترجي التونسي قبل مواجهة الاهلي

تلقى نادي الترجي التونسي 3 ضربات موجعة، قبل سفر بعثة الفريق اليوم الخميس، إلى القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة الاهلي، ضمن إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، والمقرر لها مساء السبت على استاد السلام.

بطل البطولة التونسية الاحترافية أكد غياب ثلاثة لاعبين عن فريق باب سويقة عن مواجهة الاهلي، وهم محمد على اليعقوبي بعد أن أثبتت التحاليل التي أجرها الترجي إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حسين الربيع الذي لا يزال يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته أيضا بالفيروس، كما تغيب عن رحلة القاهرة غيلان الشعلالي بسبب الاصابة العضلية.

وحرصت جماهير الترجي على مؤازرة الفريق خلال مرانه الأخير بتونس ووتحركت وراء البعثة إلى المطار، وطالبتهم بضرورة الفوز على الاهلي من أجل التأهل لنهائي البطولة الأغلى في أفريقيا.

ورفعت جماهير الترجي لافتات تحت شعار (جيبوها يا الأولاد)، بالإضافة إلى لافتات أخرى تحت عنوان (قادمون لإسقاط الفرعون)، في محاولات لتحميس ودعم لاعبو غول أفريقيا.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على الترجي، بهدف نظيف سجله محمد شريف، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية الأسبوع الماضي.