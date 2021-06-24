مشاهدة مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي اليوم

تابع تغطية حية بث مباشر مشاهدة مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي ضمن مباريات اليوم الخميس 24 يونيو 2021 لحساب الجولة 23 من البطولة.

يستقبل الرجاء الرياضي نظيره الدفاع الجديدي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء وعينه على اقتناص الثلاث نقاط من أجل ملاحقة المتصدر الوداد.

يدخل حامل اللقب المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 45 نقطة حصدهم من 22 مباراة خلف الوداد المتصدر بفارق 6 نقاط والذي خاض 23 مباراة فى البطولة.

على الجانب الآخر يدخل الدفاع الجديدي اللقاء في المركز الحادس عشر بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة جمعهم من 22 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 وتعرض لتسع هزائم.

ويطمع اليوم فريق الدفاع الجديدي في حصد النقاط الثلاث من ملعب الرجاء، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي بالحولة الثامنة قد انتهت بالتعادل السلبي والتي أقيمت بينهم يوم 28-2-2021 على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة.

تنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء والدفاع الجديدي مساء اليوم في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مصر، 21:15 بتوقيت السعودية، 18:15 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي على القناة المغربية الرياضية ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي عبد الصمد ولد شهيبة.