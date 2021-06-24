رسميًا..يويفا يقرر إلغاء قاعدة التسجيل خارج الأرض في مسابقات الأندية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في جميع المسابقات الأوروبية، بداية من الموسم المقبل 2022/2021.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن اللجنة التنفيذية لليويفا وافقت على اقتراح بإزالة ما يسمى بقاعدة «الأهداف خارج الملعب» في جميع مسابقات الأندية، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وفقاً لهذا القرار، فإن المواجهات التي يسجل فيها الفريقان نفس عدد الأهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب لن يتم تحديدها بناءً على عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وسيتم اللجوء مباشرة للعب الوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة، وفي حالة تسجيل الفريقين نفس العدد من الأهداف أو عدم إحراز أي أهداف خلال هذا الوقت الإضافي، فإن الركلات من علامة الجزاء ستحدد الفريق الذي يتأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة.

كما أوضح بيان الاتحاد الأوروبي، أن تلك القاعدة لن يعتد بها ضمن المعايير المستخدمة لتحديد الفريق المتأهل عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين تم تطبيقها لأول مرة في عام 1965، في دوري أبطال أوروبا وكأس المعارض وكأس الكؤوس الأوروبية ومن ثم في كأس الدوري الأوروبي، في حالة تعادل فريقين بالنتيجة الإجمالية في مباراتي الذهاب والإياب في أدوار خروج المهزوم.

وتُوج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي في النهائي الذي استضافته مدينة بورتو البرتغالية، بينما فاز فياريال الاسباني بلقب الدوري الأوروبي بعد تجاوز مانشستر يونايتد بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بالنهائي الذي استضافته بولندا.