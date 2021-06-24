تغيير محتمل في القنوات الناقلة لبطولة الدوري السعودي في الموسم المقبل

ظهرت أنباء عن إمكانية تغيير القنوات الناقلة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل لتبث عبر الانترنت بدلاً من القنوات الرياضية السعودية.

وحسبما أفاد الصحفي “عبد العزيز الغيامة”، فإن هناك مفاوضات جارية لنقل منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين عبر قنوات ام بي سي بواسطة شبكة المشاهدة عبر الانترنت “شاهد” بدلاً من القنوات الرياضية السعودية بداية من موسم 2021/2022.

وقال الصحفي السعودي في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بحسب معلومات وثيقة الإطلاع فإن مجموعة قنوات MBC ستكون الناقل التلفزيوني الحصري لدوري المحترفين السعودي اعتباراً من الموسم المقبل.”

وتابع الغيامة الصحفي بموقع الشرق الأوسط “منصة شاهد التابعة لـMBC قد تفوز بالعقد الحصري لبث المباريات إذا سارت المفاوضات كما كانت في الأسابيع الماضية.”

وختم الغيامة بالتأكيد على أن هذه الخطوة هي السائدة في الأعوام القليلة القادمة، وأضاف “المنصة قد تكون هي شبكة المستقبل “.

يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي 2020/2021 والذي تم نقله في بث مباشر وحصري عبر القنوات الرياضية السعودية، قد شهد تتويج نادي الهلال باللقب 17 في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع نادي الشباب ونادي إتحاد جدة.