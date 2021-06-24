القوة الجوية يعزز صدارته للدوري العراقي

بغداد: زيدان الربيعي

عزز القوة الجوية صدارته للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على الكرخ بنتيجة 3-2، في ختام مباريات الجولة 32، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وقدّم الفريقان مباراة جميلة تبادلا فيها الهجمات السريعة والخطرة وتسجيل الأهداف، سجل أهداف القوة الجوية اللاعبون همام طارق وأيمن حسين وحسين جبار في الدقائق 35 و52 و84، بينما سجل هدفي الكرخ، اللاعبان مصطفى وليد ومظهر أحمد في الدقيقتين 6 و77.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، وبفارق 10 نقاط عن وصيفه الشرطة، بينما تجمد رصيد الكرخ عند 38 نقطة 38 بالمركز العاشر.

وانتهت مباراة السماوة ونفط البصرة التي أقيمت على ملعب السماوة، ضمن الجولة ذاتها بالتعادل من دون اهداف.