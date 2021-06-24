«نتابعه من فترة وسنحضر مباراة الترجي».. أول رد من مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رغبته في ضم لاعب وسط الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - بعد تألقة اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة، كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حقيقة اهتمامه بضم لاعب الوسط الدولي المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وياتي ذلك في ظل وجود الأنباء التي ربطت اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، بالانتقال إلى صفوف النادي الإنجليزي الكبير خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى حقيقة تواجد كشافين بالنادي الإنجليزي في مدرجات ملعب «الأهلي وي السلام» من أجل حضور مباراة الفريق الأحمر المرتقبة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي من النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من أجل متابعة أليو ديانج عن كثب والحكم عليه بشكل جيد قبل ضمه بشكل رسمي.

ومن جانبه، أكد بيتور سادوسكي، أحد كشافي النادي الإنجليزي، والذي يعمل بقسم الكشافة الدولية التابعة للنادي الإنجليزي، والمنوط بهم متابعة اللاعبين خارج حدود بريطانيا والمرشحين للانضمام لمانشستر يونايتد، أن أليو ديانج بالفعل ضمن القائمة الأولية التي يتابعها النادي الإنجليزي حول العالم. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وشدد كشاف النادي الإنجليزي لموقع «الوطن سبورت»، على أن النادي لم يحسم أمر ضم لاعب الوسط الدولي المالي الشاب صاحب الـ23 عامًا حتى اللحظة، وأنه ضمن قائمة أولية طويلة مرشحة للانضمام للنادي.

موافقة السلطات و«كاف» تحسم حضور كشافي «المانيو»

وأضاف، أن هناك بالفعل بعض الكشافين التابعين للنادي يرغبون في حضور المباراة من المدرجات، ولكنهم في انتظار موافقة الاتحاد الإفريقي والسلطات المصرية المحلية على مسألة عدد الحضور الجماهيري، وموقفهم من تواجد كشافي «المانيو» في مدرجات ملعب اللقاء.

الجدير بالذكر أن الصحفي الغاني ميكي جونيور، والذي يعمل بموقع صحيفة «جارديان» البرطيانية، قد أكد في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أن إدارة فريق مانشستر يونايتد تتواصل مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي للسفر إلى مصر من أجل متابعة أليو ديانج أمام الترجي في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام يوم السبت المقبل في استاد السلام.