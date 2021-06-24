بالتفاصيل.. الأهلي يحسم تجديد عقد على معلول بعد مباراة الترجى.. «إنفوجراف»

الشارقة - اميمة ياسر - قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي فتح ملف تمديد وتعديل عقد التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء الأهلي من مشاركته في منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعد الفريق في الوقت الجاري لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يقام لقاء الذهاب في تونس يوم 19 يونيه، ويقام لقاء الإياب في القاهرة يوم 26 يونيه، على أن يقام لقاء النهائي حال صعود الأهلي يوم 27 من شهر يوليو المقبل.

جمد مسئولو النادي الأهلي الحديث عن ملف التجديد للدولى التونسى على معلول، بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من ارتباطات الفريق الحالية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يستعد لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي البطولة، ويعد الفريق الأقرب للتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعدما حسم مباراة الذهاب بهدف دون رد في رادس.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد الجديد وحسم الملف عقب الانتهاء من البطولة الأفريقية والتي ستقام من مباراة واحدة بالمغرب يوم 17 يوليو المقبل، حيث لا توجد أي خلافات من الجانبين حول تجديد التعاقد بعدما أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار بقميص الأهلي، ورفض مناقشة أى عروض خارجية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ووقع معلول عقدين مع الأهلي، الأول في 2016 عندما انضم للفريق قادما من الصفاقسي مقابل 700 ألف يورو للنادي التونسي، بعقد يمتد 4 سنوات بعد منافسة شرسة على ضمه وقتها مع أندرلخت البلجيكي.

وفي 2019 وقع اللاعب الدولي عقده الثاني مع الأهلي بتمديد عقده موسمين لينتهى في صيف 2022 بدلا من 2020، ووفقا لعقد معلول الأخير والذى شهد زيادة راتبه في الموسم الأخير من 600 ألف دولار إلى مليون دولار، ونص على أن يحصل علي 1.2 مليون دولار في الموسم الثاني و1.4 في الموسم الثالث.

عقدين بـ10 بطولات

وسطر التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى قصة نجاح داخل التتش، على مدار 5 سنوات قضاها "نسر قرطاج" في القاهرة كانت كفيلة بتحوله لأحد أفضل الأجانب في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما شارك في التتويج بـ10 بطولات خلال تلك الفترة بواقع 4 ألقاب دوري ولقبي كأس ومثلهما في السوبر المحلي بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.