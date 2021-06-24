وكيل كارتيرون يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب الترجي التونسي بعد هزيمته من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف حازم فتوح وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، حقيقة مفاوضاته مع الترجي التونسي، من أجل تولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، والرحيل عن نادي الزمالك.

وقال «فتوح»، في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، أنه لا يوجد أي مفاوضات بين مسؤولي نادي الترجي التونسي وكارتيرون، لتولي تدريب الفريق كما تردد، بسبب النتائج السيئة التي يقدمها معين الشعباني مع الترجي وآخرها الخسارة من الأهلي على ملعبه.

وأوضح وكيل الفرنسي كارتيرون، أن المدير الفني يركز حاليا مع النادي الأبيض، ولا يناقش أي عروض حاليا، خاصة وأنه عاد مرة أخرى للزمالك من أجل تحقيق البطولات وبناء فريق قوي والعودة على منصات التتويج الإفريقية.

الجدير بالذكر أن باتريس كارتيرون رحل عن تدريب الزمالك الموسم الماضي، بعدما قاد الأبيض للوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لتولي تدريب التعاون السعودي، قبل أن يعود مرة أخرى بفسخ عقده مع الفريق السعودي.

وكان الترجي التونسي خسر أمام الأهلي بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس، وصعّب من موقفه في الصعود إلى المباراة النهائية للبطولة، وهو ما استدعى عدد من الجماهير التونسية بالمطالبة برحيل معين الشعباني والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

ومن المقرر أن يصل الترجي التونسي للقاهرة غدًا الخميس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمباراة الإياب التي يسعى فيها الفريق التونسي لتحقيق الانتصار بفارق هدفين على الأقل، لضمان الوصول للمباراة النهائية.

وفي ذات السياق، تعرض الفريق التونسي لضربة قوية قبل مواجهة النادي الأهلي بأيام قليلة، بعد إصابة غيلان الشعلالي بإصابة عضلية، وسيخضع اليوم إلى فحوصات جديدة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته من عدمها.