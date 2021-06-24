مصدر بالأهلي: هاني خارج حسابات موسيماني أمام الترجي وجاهزية متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق لن يكون ضمن حسابات المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في مواجهة الترجي التونسي المقرر لها مساء السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي أن هاني لم يشارك سوى في جزء قليل من التدريبات البدنية للفريق وأكتفي بأداء بعض الجمل الفنية الخفيفة خاصة أنه عائد من إصابة طويلة تعرض لها في مواجهة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي الذي أقيم بالدوحة.

وأضاف أن محمود متولي مدافع الفريق بات جاهز طبياً وفنياً للمشاركة في أي مباراة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة مصر للتأمين الودية .

وأدي متولي برنامج تأهيلي تسبب في إستبعاده من رحلة تونس التي خاض خلالها فريق الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي وأنتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف لمحمد شريف.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للدفاع عن الكأس الساكنة في دولاب بطولات النادي بالجزيرة.