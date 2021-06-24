مصدر بالأهلي: هاني خارج حسابات موسيماني أمام الترجي وجاهزية متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:
كشف مصدر بالأهلي أن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق لن يكون ضمن حسابات المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في مواجهة الترجي التونسي المقرر لها مساء السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
وقال المصدر في تصريحات لمصراوي أن هاني لم يشارك سوى في جزء قليل من التدريبات البدنية للفريق وأكتفي بأداء بعض الجمل الفنية الخفيفة خاصة أنه عائد من إصابة طويلة تعرض لها في مواجهة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي الذي أقيم بالدوحة.
وأضاف أن محمود متولي مدافع الفريق بات جاهز طبياً وفنياً للمشاركة في أي مباراة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة مصر للتأمين الودية .
وأدي متولي برنامج تأهيلي تسبب في إستبعاده من رحلة تونس التي خاض خلالها فريق الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي وأنتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف لمحمد شريف.
ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للدفاع عن الكأس الساكنة في دولاب بطولات النادي بالجزيرة.